Fenerbahçe Avusturya'da antrenman yaptı
Fenerbahçe, Avusturya'da ikinci etap çalışmaları için antrenman yaptı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalarla hazırlıklarını sürdürdü.
İkinci etap çalışmaları için Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.