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Fenerbahçe, AEK Larnaca maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, AEK Larnaca maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında 6 Ekim Perşembe günü sahasında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında 6 Ekim Perşembe günü sahasında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahaya geçen oyuncular; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. İdman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Beşiktaş ile yapılan derbi maça ilk 11'de başlayan futbolcular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Luan Peres ve Joshua King'in ise tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

AEK Larnaca Fenerbahçe 6 Ekim Spor Haberler

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