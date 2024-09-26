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Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki İlk Maçında Union Saint-Gilloise'yi 2-0 Geçti

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki İlk Maçında Union Saint-Gilloise'yi 2-0 Geçti
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Çağlar Söyüncü ve bir aut golüyle galibiyete ulaşan Sarı-lacivertliler, maçın sonlarına doğru iki oyuncusunu da kırmızı kartla kaybetti.

(ANKARA) - Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımını evinde 2-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk haftasında Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayan mücadeleyi Fransız hakem Benoit Bastien yönetti.

Fenerbahçe, mücadelenin 26. dakikasında korner vuruşundan gelen topu ağlara yollayan Çağlar Söyüncü'nün golüyle 1-0 öne geçti. 73. dakikada ceza sahasına girmek üzere olan En-Nesyri'yi düşüren Mac Alisster, kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Dakikalar 83'ü gösterdiğinde Osayi Samuel'in yaptığı vuruşu konuk ekibin kalecisi Moris çeldi ancak Moris'in çıkardığı top, kale sahasındaki Bruges'e çarptı ve ağlarla buluştu.

83. dakikada skoru 2-0 yapan Fenerbahçe'de Osayi Samuel, 90. dakikada rakibi Niang'ı ceza sahası içinde düşürdü ve ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hakemin beyaz noktayı göstermesinin ardından topun başına geçen Ivanovic'in kullandığı penaltıyı kaleci Livakovic çıkardı.

Livakovic'in kurtarışının ardından baskıyı devam ettiren Belçika ekibinde Ivanovic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş direkten döndü. Direkten dönen topu Sykes tamamladı ve uzatma dakikalarında farkı 1'e indirdi.

Geri kalan sürede gol sesi çıkmadı ve Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını galibiyetle tamamladı.

Kaynak: ANKA / Spor

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