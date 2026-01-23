Haberler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 24'ü garantiledi

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bitime 1 hafta kala ilk 24'e girerek play-off oynamayı garantiledi. Son haftada Aston Villa'ya karşı alınan mağlubiyetten bağımsız olarak, takımların puan kayıpları sayesinde matematiksel olarak üst sıralara tırmanma şansını koruyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bitime 1 hafta kala ilk 24'e girerek play-off oynamayı garantiledi.

Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin alınan sonuçların ardından ilk 24'e girmesi kesinleşti.

Sarı-lacivertliler, 11 puan topladığı ligde üst sıralardaki takımların puan kayıplarına bağlı olarak matematiksel anlamda ilk 8'e girme şansını da sürdürdü.

Fenerbahçe, lig aşamasının son haftasında 29 Ocak Perşembe günü Romanya temsilcisi FCSB'ye konuk olacak.

Ligde ilk 8'e giren takımlar, doğrudan son 16 turuna kalacak. Puan tablosunda 9-24. sırayı alan ekipler ise son 16 turu için play-off oynayacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
