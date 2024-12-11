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Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya Yenildi

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya Yenildi
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetti ve bu sezon Avrupa kupalarında kalesini gole kapatamadı. Sarı-lacivertliler, 6 maçta toplam 9 gol yerken, rakip filelere 7 gol atabildi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0'lık skorla kaybederken bu sezon Avrupa kupalarında kalesini yine gole kapatamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi. Sarı-lacivertliler bu sezon Trendyol Süper Lig'de 7 kez kalesini gole kapatırken, Avrupa kupalarında bu başarıyı sağlayamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lugano ve Lille ile oynadığı ikişer maçın yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de 6 maçın tamamında gol yedi. Bu karşılaşmaların tamamında kalede Dominik Livakovic yer alırken, bu maçlarda kalesinde en az 1 gol gördü.

Jose Mourinho'nun öğrencileri Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 23 Ocak Perşembe günü Lyon ile evinde oynayacak.

Fenerbahçe, bu organizasyonda rakip filelere 7 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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