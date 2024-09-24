Fenerbahçe, Avrupa Ligi için hazırlıklarını sürdürüyor
Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union SG ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör José Mourinho yönetiminde yapılan çalışmalarda takım, ısınma, çabukluk ve taktiksel eğitimler gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi çalışmalarına devam ediyor
İSTANBUL,
FENERBAHÇE, Belçika temsilcisi Union SG ile 26 Eylül Perşembe günü Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Fenerbahçe, Union SG maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.