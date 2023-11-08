Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkıyor

Uefa Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın Bulgaristan'ın Ludogorets takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 264. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 263 müsabakada 104 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 355 kez havalandırırken, kalesinde ise 372 gol gördü.

Deplasmanda kalesini kapatıyor

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa deplasmanlarında savunma performansıyla göz dolduruyor.

Sarı-lacivertliler, sırasıyla Zimbru, Maribor, Twente ve Spartak Trnava ile oynadığı deplasman maçlarında sadece kalesinde 1 gol gördü.

Söz konusu karşılaşmalarda Zimbru'yu 4-0, Maribor'u 3-0 ve Twente'yi 1-0 ile geçen Fenerbahçe, Spartak Trnava müsabakasında 2-0 öndeyken Jayden Oosterwolde'nin bireysel hatası sonucun deplasmanlardaki ilk golünü kalesinde görmüştü.

Son 21 Avrupa maçında tek mağlubiyet

Fenerbahçe, son dönemde Avrupa maçlarında çok etkili bir performansa imza attı.

Sarı-lacivertli ekip, geçen sezondan bu yana Avrupa'da yaptığı 21 maçta sadece 1 kez mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu süreçte 17 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 3 kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Konferans Ligi'nde 12. sınav

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 12. maçını yarın yapacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 33 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 11 gole engel olamadı.

Avrupa kupaları karnesi

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: