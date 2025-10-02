Fenerbahçe, Avrupa Kupalarında 400. Gole Ulaştı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Nice maçıyla Avrupa kupalarında 400. gole ulaştı.

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Nice'i 2-1 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller 3 ve 25. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'dan geldi. Kanarya, bugün kaydettiği gollerle Avrupa kupalarında 400. golüne ulaştı.

Sarı-lacivertliler bugüne kadar mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde 139, UEFA Kupası'nda 72, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 62, Konferans Ligi'nde 44, Şampiyonlar Ligi'nde 42, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 30 ve Kupa Galipleri Kupası'nda da 11 gol attı. - İSTANBUL