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Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 246. maçına Austria Wien karşısında çıkıyor

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Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 246. maçına Austria Wien karşısında çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Avusturya'nın Austria Wien takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 246. karşılaşmasına çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Avusturya'nın Austria Wien takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 246. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 245 müsabakada 89 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 308 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 357 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Kupası541810267291
UEFA Avrupa Ligi7336211610170
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası3394203070
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme341211114839
UEFA Şampiyonlar Ligi40116234270
Avrupa Kupa Galipleri Kupası93151111
UEFA Avrupa Konferans Ligi200246
TOPLAM2458953103308357

Kupa 2'de 128. maç

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde ise 128. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler daha önce bu kulvarda oynadığı 127 müsabakada 54 galibiyet, 31 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 173 gol gönderirken, kalesinde 161 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 73 maça çıktı. Bu müsabakalarda 36 galibiyet, 21 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 101 gol atarken, 70 gol yedi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

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