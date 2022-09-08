Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi gruplarına galibiyetle başladı Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı bir oyunla başlayan Fenerbahçe, golü 35. dakikada Gustavo Henrique'nin ayağından buldu ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti. İkinci yarıya da iyi başlayan sarı-lacivertliler, 64. dakikada Tsygankov'un golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi. Kalan bölümde gol arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, 90+2. dakikada yeni transferi Michy Batshuayi'nin golüyle 2-1 öne geçti ve sahadan bu skorla galip ayrıldı. Gustavo Henrique siftah yaptı Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Gustavo Henrique, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. Transferinin ardından performansıyla tepki toplayan ancak son maçlarda çıkışa geçen 29 yaşındaki oyuncu, Dinamo Kiev karşısında 35. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı. Batshuayi, golle başladı Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Transfer döneminin sonunda sarı-lacivertli renklere katılan Batshuayi, Dinamo Kiev maçına yedek başlamıştı. 28 yaşındaki Belçikalı oyuncu, 68. dakikada Joao Pedro'nun yerine oyuna dahil oldu. Belçikalı futbolcu, 90+2. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydetti ve sarı-lacivertli formayla ilk golüne imza attı. Mert Hakan yedek kulübesinde kart gördü Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, yedek kulübesinde sarı kart gördü. Müsabakanın 73. dakikasında Dinamo Kiev'in kullandığı köşe vuruşu sırasında hakeme itiraz eden 28 yaşındaki oyuncu, sarı kartla cezalandırıldı. Lucescu'ya tepki Fenerbahçeli taraftarlar, Mircea Lucescu'ya tepki gösterdi. Maç boyunca Dinamo Kiev'in zaman geçirmeye yönelik hareketlerine tepki gösteren sarı-lacivertliler, Lucescu aleyhine tezahüratlarda bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktörleri Jorge Jesus lehine ise uzun süre tempo tuttu. Spor Kaynak: AA / Süha Gür Gustavo Henrique Dinamo Kiev Fenerbahçe Spor Haberler

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