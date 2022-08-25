Fenerbahçe'de 7 değişiklik

Fenerbahçe, Austria Wien müsabakasına Adana Demirspor maçına göre 7 değişik isimle sahaya çıkarken, kadroda tek eksik Joshua King oldu.

Fenerbahçe, Austria Wien müsabakasına Adana Demirspor maçına göre 7 değişik isimle sahaya çıkarken, kadroda tek eksik Joshua King oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Austria Wien'i konuk eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, ligde son oynadıkları Adana Demirspor karşılaşmasına göre 11'de 7 değişiklik yaptı. 68 yaşındaki teknik adam Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynayan isimlerden Altay Bayındır, Mauricio Lemos, Luan Peres ve Serdar Dursun'a bu maçta da görev verdi.

Adana ekibi karşısında 11'de oynayan Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Emre Mor, Miha Zajc, Willian Arao, Lincoln Henrique ve Enner Valencia'yı yedek soyunduran Jesus, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Diego Rossi ve İrfan Can Kahveci'yi 11'de değerlendirdi.

Tek eksik Joshua King

Fenerbahçe, Austria Wien mücadelesine tek eksikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde, Austria Wien deplasmanında oynanan müsabakada kas yorgunluğu sorunu yaşayan ve ligde Adana Demirspor karşısında ise riske edilmeyen 30 yaşındaki Joshua King, kadroda yer almadı. - İSTANBUL