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Avusturya Wien, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

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Avusturya Wien UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Avusturya Wien UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Avusturya Wien, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe karşılaşması hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Manfred Schmid yönetiminde Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan idman ısınma ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma yapan oyuncular basına kapalı bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirdi.

(Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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