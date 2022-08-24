Avusturya Wien, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri Avusturya Wien UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Avusturya Wien UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Avusturya Wien, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe karşılaşması hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Manfred Schmid yönetiminde Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yapılan idman ısınma ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma yapan oyuncular basına kapalı bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirdi. (Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Avusturya Spor Güncel Haberler

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