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Fenerbahçe, Austria Wien maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Austria Wien maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Austria Wien ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Austria Wien ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Program, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Austria Wien maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan sarı-lacivertliler, gün içinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Avusturya'ya gidecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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