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Fenerbahçe, Austria Wien maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Austria Wien maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında perşembe akşamı deplasmanda Austria Wien ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında perşembe akşamı deplasmanda Austria Wien ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Kasımpaşa karşısında ilk 11'de yer alan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken, diğer oyuncularımız ise koşu, ısınma ve pas çalışmalarının ardından yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı. Serdar Aziz de günü özel program dahilinde yaptığı bireysel çalışmayla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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