Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe, Austria Wien maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Austria Wien maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Austria Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 18 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Austria Wien ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümü salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık idmanıyla tamamlanırken, Kasımpaşa maçında görev yapan oyuncular yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise ısınma ve pas idmanları sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalar yaparak günü noktaladı.

Serdar Aziz özel programı doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, İrfan Can Kahveci idmanın tamamında takımla birlikte yer aldı. Joao Pedro ise ilk bölümde çalışmalara katıldı.

Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Can Bartu Tesisleri Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title