Fenerbahçe-Austria Wien Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe ile Austria Wien arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado (İspanya)Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Gustavo Henrique, Peres, Crespo, İsmail... UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe ile Austria Wien arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Ülker Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado (İspanya) Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Gustavo Henrique, Peres, Crespo, İsmail Yüksek, Osayi-Samuel, Alioski, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun Austria Wien: Früchtl, Koumetio, Muehl, Handl, Martins, Ranftl, Braunöder, Fischer, Gruber, Fitz, Tabakovic Spor Kaynak: AA / Süha Gür Fenerbahçe İspanya Spor Haberler

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