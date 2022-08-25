Fenerbahçe-Austria Wien
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe ile Austria Wien arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado (İspanya)Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Gustavo Henrique, Peres, Crespo, İsmail...
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe ile Austria Wien arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Ülker
Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado (İspanya)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Gustavo Henrique, Peres, Crespo, İsmail Yüksek, Osayi-Samuel, Alioski, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun
Austria Wien: Früchtl, Koumetio, Muehl, Handl, Martins, Ranftl, Braunöder, Fischer, Gruber, Fitz, Tabakovic