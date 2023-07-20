Fenerbahçe, Attila Szalai'ye transfer görüşmeleri için izin verdi
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Fenerbahçe Kulübü, Macar stoperi Attila Szalai'ye transfer görüşmeleri için izin verdi. Szalai, 2020-2021 sezonun devre arasında sarı-lacivertli camiaya katılmıştı.
Fenerbahçe Kulübü, Macar stoperi Attila Szalai'ye transfer görüşmeleri için izin verdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılandırması sürdürülen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verilmiştir." denildi.
Szalai, 2020-2021 sezonun devre arasında sarı-lacivertli camiaya katılmıştı.