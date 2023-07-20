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Fenerbahçe, Attila Szalai'ye transfer görüşmeleri için izin verdi

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Fenerbahçe Kulübü, Macar stoperi Attila Szalai'ye transfer görüşmeleri için izin verdi. Szalai, 2020-2021 sezonun devre arasında sarı-lacivertli camiaya katılmıştı.

Fenerbahçe Kulübü, Macar stoperi Attila Szalai'ye transfer görüşmeleri için izin verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılandırması sürdürülen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verilmiştir." denildi.

Szalai, 2020-2021 sezonun devre arasında sarı-lacivertli camiaya katılmıştı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Attila Szalai Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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