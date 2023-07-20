Fenerbahçe, Attila Szalai'ye transfer görüşmeleri için izin verdi

Fenerbahçe, Alman ekiplerinin transfer gündeminde yer alan Attila Szalai'ye transfer görüşmeleri yapması için izin verdi. Szalai, Fenerbahçe formasını 117 maçta giydi ve 7 gol ile 4 asist kaydetti.

Fenerbahçe, Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli ekip, Alman ekiplerinin transfer gündeminde yer alan 25 yaşındaki savunma oyuncusu Attila Szalai'ye görüşme yapması için izin verdi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılandırması sürdürülen Futbol A Takımımızda, oyuncularımızdan Attila Szalai'ye transfer görüşmelerini ilerletmesi için izin verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Attila Szalai, sarı-lacivertli formayı 117 karşılaşmada giydi. 25 yaşındaki savunmacı bu maçlarda 7 gol ve 4 asist kaydetti.