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Fenerbahçe, Attila Szalai'ye teşekkür etti

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Fenerbahçe Kulübü, 12,3 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai'ye teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübü, 12,3 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Hoffenheim'a transfer olan Attila Szalai'ye teşekkür etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz Macar futbolcumuz Attila Szalai'nin transferi konusunda Almanya'nın Hoffenheim ekibi ile anlaşma sağlamıştır. 2021 yılından itibaren sarı-lacivert formamızı aidiyetle taşıyan Attila Szalai'ye, armamıza bugüne kadarki tüm katkıları için teşekkür eder; kariyerinin yeni döneminde kendisine sonsuz başarılar dileriz. Yolun açık olsun Attila Szalai." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

TSG 1899 Hoffenheim Attila Szalai Fenerbahçe Almanya Spor Haberler

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