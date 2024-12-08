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Fenerbahçe, Athletic Bilbao Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe, Athletic Bilbao Maçına Hazırlanıyor
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı maç için idmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman salon ve sahada gerçekleştirilen çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında çarşamba günü İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, pas ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı.

Beşiktaş ile oynanan karşılaşmanın 11'inde başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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