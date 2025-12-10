Haberler

Fenerbahçe Spor Kulübü, Emlak Konut desteğiyle 46 milyar liralık arsa satışı gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Spor Kulübü, Emlak Konut GYO desteğiyle İstanbul Ataşehir'deki 26 bin 250 metrekarelik arsayı 46 milyar TL'ye sattı. İhaleye 32 firma katıldı ve Fenerbahçe, satıştan 16 milyar 560 milyon TL gelir elde etti.

FENERBAHÇE Spor Kulübü, Emlak Konut GYO desteğiyle, İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy'deki 26 bin 250 metrekarelik arsayı ihale karşılığı satışa çıkardı. 32 firmanın katıldığı ihale sonucu arsa en yüksek teklifi veren Turgut Müt. San. ve Tic. A.Ş'ye 46 milyar TL'ye satıldı. Satıştan Fenerbahçe ve Akfin Gayrimenkul Değerlendirme A.Ş ortaklığı 16 milyar 560 milyon TL gelir elde etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Emlak Konut desteğiyle 46 milyar TL'lik arsa satışı gerçekleştirdi. Küçükbakkalköy'deki arsa ekspertiz değerinin 12 katına satılırken Fenerbahçe'nin kasasına 16 milyar 560 milyon TL girecek.

Emlak Konut GYO desteği ile Fenerbahçe Spor Kulübü ve Akfin Gayrimenkul Değerlendirme A.Ş., İstanbul Ataşehir Küçükbakkalköy'de geliştirilecek projeye ilişkin Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhalesi tamamlandı. 26 bin 250 metrekarelik arsa için 32 firmanın teklif verdiği ihaleyi en yüksek teklifi veren Turgut Müt. San. ve Tic. A.Ş. kazandı. Arsa 46 milyar TL'ye satıldı. Satıştan iş birliği protokolü gereği, şirket payı toplam gelirinin yüzde 80'i Fenerbahçe ve Akfin'in kasasına, yüzde 20'si ise Emlak Konut GYO'nun kasasına kalacak. Böylece Fenerbahçe ve AKFİN ortaklığı 16 milyar 560 milyon TL gelir elde edecek.

12 KAT FAZLA KAZANÇ

İhale kapsamında ekspertiz değeri 3 milyar 806 milyon 250 bin TL olarak belirlenen arsa yaklaşık 12 katı fiyata ihale edilmiş oldu. Böylece ihale sonucunda ulaşılan 20 milyar 700 milyon TL tutarındaki şirket payı geliri, ekspertiz değerinin yaklaşık 5,44 katına karşılık geldi.

KULÜP BAŞKANI SARAN, BAKAN KURUM'U ZİYARET ETMİŞTİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz hafta İstanbul'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketi Multipak iflas etti

Alanında Türkiye'nin en büyüğüydü! Dev marka resmen iflas etti
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
title