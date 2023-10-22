Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 4-2 mağlup etti

Stat: Ülker

Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Kemal Yılmaz

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi-Samuel, Becao (DK. 84 Samet Akaydın), Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci (DK. 83 Kent), Szymanski (D. 74 Zajc), Tadic (Dk. 87 Cengiz Ünder), Dzeko (Dk. 75 Umut Nayir)

Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Recep Burak Yılmaz (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi-Dk. 74 Görkem Sağlam), Kilama, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Matondo (Dk. 46 Strandberg), Aburjania (Dk. 89 Rayane Aabid), Vindel, Dele-Bashiru, Fernandes (Dk. 46 Lamkel Ze), Dadashov

Goller: Dk. 7 Szymanski, Dk. 15 Osayi-Samuel, Dk. 39 Dzeko, Dk. 63 İrfan Can Kahveci ( Fenerbahçe ), Dk. 55 Ghoulam, Dk. 90+4 Rayane Aabid (Atakaş Hatayspor )

Sarı kartlar: Dk. 19 Dele-Bashiru, Dk. 61 Kilama, Dk. 69 Burak Bekaroğlu, Dk. 73 Lamkel Ze (Atakaş Hatayspor ), Dk. 73 Becao ( Fenerbahçe )

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

46. dakikada Atakaş Hatayspor etkili geldi. Vindel'in sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada Fred'den seken top Dadashov'un önünde kaldı. Bu futbolcunun kale sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta Livakovic, uzanarak köşeye giden meşin yuvarlağa engel oldu.

55. dakikada Atakaş Hatayspor golü buldu. Ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ghoulam'ın direkt kaleye gönderdiği top kaleci Livakovic'in sağından filelerle buluştu: 3-1.

63. dakikada Fenerbahçe farkı tekrar 3'e çıkardı. Ceza sahası dışı sol çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can Kahveci, direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Erce'nin solundan ağlara gitti: 4-1.

90+4. dakikada Atakaş Hatayspor ikinci golü attı. Samet Akaydın'ın pasında araya giren Rayane Aabid düzeltip ceza sahası önüne geldi. Bu futbolcunun sert şutunda top üst köşeden filelerle buluştu: 4-2.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.