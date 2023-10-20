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Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve taktiksel organizasyonlarla çalıştı.