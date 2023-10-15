Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular koşu, ısınma hareketleri, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı. Yarın izinli geçirecekler.
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular antrenmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların devamında yaptıkları bireysel çalışmalarla tamamladı.
Fenerbahçe, yarını izinli geçirecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor