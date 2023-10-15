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Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular koşu, ısınma hareketleri, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı. Yarın izinli geçirecekler.