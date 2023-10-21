Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçı için hazır
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman sonrası takım kampa girdi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalıştı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, antrenmandan sonra tesislerde kampa girdi.
Kaynak: AA / Spor