Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanda oyuncular koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayıp şut organizasyonlarıyla devam etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, şut organizasyonları çalıştı. Antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Spor