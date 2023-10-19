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Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanda oyuncular koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayıp şut organizasyonlarıyla devam etti.