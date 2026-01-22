Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 2. mağlubiyetini aldı

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Aston Villa'ya 1-0 kaybeden Fenerbahçe, 2. mağlubiyetini aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sezon Dinamo Zagreb'e mağlup olan sarı-lacivertliler, daha sonra Nice, Stuttgart ve Brann'ı yenmeyi başardı. Viktoria Plzen ve Ferencvaros ile de berabere kaldı.

Tedesco'nun öğrencileri bugün aldığı sonuçla bu organizasyondaki 2. yenilgisini yaşadı ve 11 puanda kaldı.

Aston Villa ise puanını 18'e yükseltti.

Kanarya, 29 Ocak Perşembe günü lig aşamasının son maçında deplasmanda FCSB ile karşılaşacak.

Kerem'in golü VAR'dan döndü

Karşılaşmanın 75. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası iptal edildi. Kerem'e pası atan Jhon Duran'ın ofsaytta olduğu tespit edildi.

Avrupa Ligi'nde 2. kez gol bulamadı

Sarı-lacivertliler, bugün gol sevinci yaşayamazken bu sezon Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen maçının ardından 2. kez fileleri havalandıramadı. Tedesco'nun öğrencileri bu sezon 7 maçta 9 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü. - İSTANBUL