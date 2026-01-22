Haberler

Fenerbahçe, İngiliz takımlarına 12. kez kaybetti

Fenerbahçe, İngiliz takımlarına 12. kez kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya 1-0 kaybetti ve İngiliz ekiplerine karşı 12. mağlubiyetini yaşadı. Jadon Sancho'nun 25. dakikada attığı golle konuk ekip galip geldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu ve İngiliz ekiplerine 12. kez kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Konuk ekip 25. dakikada Jadon Sancho ile bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bugün oynadığı müsabakayla birlikte İngiltere temsilcilerine karşı 21. kez rakip oldu. Bu süreçte 5 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 4 kez de beraberlik aldı. Kanarya, bugün yaşadığı yenilgiyle İngiliz ekiplerine karşı 12. mağlubiyetini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda

Rusya, Esad'dan sonra Suriye'de ilk defa bunu yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin

Dev zincir marketten et aldılar, eve gelince şoke oldular
Amedspor'a bir kötü haber daha

Çileleri bitmiyor! Amedspor'a bir kötü haber daha
DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Kaynar tutuklandı

Dün gözaltına alınan DEM'li başkan tutuklandı
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kiralamak için gittiği boş daire sonu oldu
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin

Dev zincir marketten et aldılar, eve gelince şoke oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek

Vatandaşın dert yandığı konu için olumlu mesaj: Rahatlayacaklar