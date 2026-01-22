Fenerbahçe, İngiliz takımlarına 12. kez kaybetti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu ve İngiliz ekiplerine 12. kez kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Aston Villa'ya 1-0 mağlup oldu. Konuk ekip 25. dakikada Jadon Sancho ile bulduğu golle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bugün oynadığı müsabakayla birlikte İngiltere temsilcilerine karşı 21. kez rakip oldu. Bu süreçte 5 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 4 kez de beraberlik aldı. Kanarya, bugün yaşadığı yenilgiyle İngiliz ekiplerine karşı 12. mağlubiyetini aldı. - İSTANBUL