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Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı: Aynı Filmin Oynanmasına İzin Vermeyeceğiz

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Antalyaspor maçı sonrası hakem kararlarına eleştirilerde bulunarak, federasyona güvendiklerini ve aynı hataların tekrarlanmaması için gerekli açıklamaları yapacaklarını belirtti.

FENERBAHÇE Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceklerini ve federasyona güvendiklerini söyledi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Zor ve sıcak bir havada güzel bir takıma karşı galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını belirten Acun Ilıcalı, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Puan farkını da biraz kapattık. Bu galibiyet çok faydalı olacağını düşünüyorum" dedi.

'AYNI FİLMİN OYNANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ'

Hakemlerin verdiği kararların tartışıldığını ifade eden Acun Ilıcalı, "Ben açıkçası yönetici arkadaşlarımla da konuştum. Biz böyle sıcak sıcak, tam pozisyonlar değerlendirilmeden açıklama yapmak istemiyoruz. Bildiğimiz her şeyi bir araya getirip, aslında öyle konuşmak istiyoruz. Bunu da 1-2 gün içerisinde yapacağız. Yani Türkiye'de şu anda olan garip şeyler var. Taraftarlarımız şunu çok iyi bilsinler. Aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceğiz. Fenerbahçe olarak biz şu anda olan gariplikleri federasyonumuza güveniyoruz. Başkanımız da bu konuda açıklama yaptı biliyorsunuz. Yeni bir federasyon. Federasyonumuzun niyeti gayet iyi, fakat olan gariplikleri onlarla paylaşacağız. Videoları da onlara ileteceğiz. Bugün olan şeyleri bilmiyorum ama herkes görmüştür herhalde. Hani çok net bir penaltı pozisyonunun verilmemesi. Onu boş verin hani vermeyi geçtik. Bir incelenmemesi, bizim VAR'ların yaklaşık 5-10 saniye arasında yüz metre koşusu gibi yapılıp başka VAR'ların maratona dönmesi son derece uzun uzun incelenmeler olması... Bizde de hadi başlayın olması. Bunlar tabii ki çok garip şeyler. Ama öncelikle pozisyonları hep beraber bir inceleyelim. Hakem hocalarımızın dediklerine bakalım. Ondan sonra da isterseniz bununla ilgili gerekli açıklamaları yapacağız. Yani 2 gün içerisinde biz önemli açıklamalar yapacağız. Taraftarlarımız şunu iyi bilsinler. Biz hep söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz. Biz bir maçla yıkılmayız. Biz Fenerbahçe'yiz. Mağlubiyet almayacağız demedik, biz şampiyon olacağız. Onun için bu yola baş koyduk dedik. Bir mağlubiyet aldığımız zaman bizi bozmaya çalışanlar hedeflerine ulaşamadılar, ulaşamayacaklar. Biz hepimiz bu yola baş koyduk. İnşallah hocamızla beraber, ona da güveniyoruz" diye konuştu.

'İPİ GÖĞÜSLEYEN TAKIM OLMAK İSTİYORUZ'

İpi göğüsleyen taraf olmak istediklerini belirten Ilıcalı, "Futbol bu herkes puan kaybı yaşayacak. Yeter ki kimse takımları yenilmez zannetmesin. Hiçbir takım yenilmez değil. Futbol bu, yenme ve yenilme olacak? Mühim olan uzun bir maraton. Her zaman söyledim. Şunu da söylüyorum. İpi göğüsleyen taraf olmak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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