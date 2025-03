Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Her Maçımıza Yabancı Hakem İstiyoruz

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada her karşılaşmada yabancı hakem istediklerini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bodrum FK'yı 4-2 mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertli ekibin asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduklarını belirten Ilıcalı, "Son zamanların en formda takımlarından biriyle oynadık. Bodrumspor son maçlarında gol dahi yemedi. Ligde son haftalara girdikçe düşme hattındaki takımların performansları da arttı. Oyuncularımız maça çok konsantre başladılar. Erken avantaj elde ettik. Çok mutluyum. Yönetici arkadaşlarımızla birlikte galibiyet sevinci yaşadık. Hocamıza ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Yönetim olarak tepki gösterdik ve olay büyümedi"

Bodrumspor karşılaşmasında yaşanan olaylara da değinen Ilıcalı, "Çok deplasmana gidiyoruz. Bodrum'da da güzel ağırlandık. Münferit olayları Bodrum camiasına mal edemeyiz. Olur böyle şeyler ancak saygı çok önemli. Başkanımızla ilgili saygısız bazı ifadeler kullanıldı. Biz de gereken tepkiyi yönetim olarak gösterdik. Karşı taraftan da özür mesajı geldi. İnsanlara çok hakim olamıyorsunuz. Fevri hareketler olabilir. Ben bu tarz olayların büyümeden engellemesinden yanayım. Yönetim olarak tepki gösterdik ve olay büyümedi" diye konuştu.

"Her maçımıza yabancı hakem istiyoruz"

Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı her maça yabancı hakem istediklerini belirterek, "Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Yanlışım varsa hatırlatsa herhangi birisi çok mutlu olurum. Ağustos ayının ortasından beri 'Yabancı VAR, yabancı hakem' dedik. Başka hiçbir söylemimiz olmadı. Haftalarca, aylarca bu görüşümüzü hep söyledik. Bir gün başka öbür gün başka konuşmadık. Duruma göre konuşmadık. Pozisyon almadık. Yabancı hakem istedik sebebi de adalet istememizdi. Yabancı hakemler hakkında eleştiride bulunmadık. Bunun altını çiziyorum. Bu günkü maçta bile hiç alakasız bir penaltı oldu. Penaltı olduğunu asla düşünmüyoruz. VAR'dan geldi ve VAR'da yabancıydı. Asla bununla ilgili art niyet mesajı vermiyoruz. Hatadır dedik. Ben söylediğim zaman belki anlamayanlar oldu. Bir kez daha söyleyeyim yabancı hakem istememizin sebebi yabancı hakemler hata yapmayacak değildi. Hata yapsın ama bugün bize yapsın, yarın başka takıma yapsın. Hatalar eşit dağılsın, bir takım üzerinde yoğunlaşmasın diye biz yabancı hakem istedik. Hakem hata yapmayabilir mi? Böyle bir şey olamaz. Hakemler de hata yapıyor. Bizim Avrupa kupasında penaltılarımız verilmedi. Ama gidip de açıklamalar yapmadık. Bizim duruşumuz belli. Bizim duruşumuz net. Biz adalet istiyoruz. Ama bekleyip bekleyip, yabancı VAR'ı biz istedik deyip, yabancı VAR aleyhinde açıklamalar yapmıyoruz. ya da hiçbir şey söylemeyeyim, her şeye muhalif de değiliz. Aman bir kaos çıkarayım diye bir açıklama da yapmıyoruz. Yani bugün Beşiktaş'ın duruşu belli. Beşiktaş bizim maçtan sonra, maçın güzel geçmesinden sonra Galatasaray- Fenerbahçe maçından bahsediyoruz. Yabancı hakem istedi. Trabzonspor, yabancı hakem istedi. Biz altını çize çize söylüyoruz. Her seferinde Fenerbahçe'den, bu konuyla ilgili açıklama gelmedi. Ne açıklama gelecek? Zaten yabancı VAR istiyoruz diye en başından beri, yabancı hakem istiyoruz diye en başından beri konuşan zaten biziz. Biz devamlı aynı şeyi söylüyoruz. Açıklama gelmedi diyorlar. 50 kere açıkladık. Bugün de 51 olsun. Açıklayalım yine. Bir daha açıklayalım. Yabancı hakem istiyoruz. Bizce yabancı hakem doğrusu. Evimizdeki maçlarda yabancı hakem istiyoruz. Dışarıda yabancı hakem, içeride yabancı, Türk hakem istemiyoruz. Hep yabancı hakem istiyoruz. Bu konudaki talebimiz de bu. Bundan sonrası, tabii ki gelişmeleri biz de takip ediyoruz. Biz sonuç itibarıyla isteğimizi bildiriyoruz, hep bildirdik. Yani dediğim gibi, bir değişiklik gören varsa da söylesin bakayım, bugün bunu dediniz, bugün bunu dediniz diye. Yok, biz çünkü çok basit, adalet istiyoruz. Adalet içinde bugün, Türk hakemlerinin yaşadığı baskı, konjonktür, maalesef yabancı hakemin gelmesi gerektiriyor bize göre" açıklamasında bulundu. - MUĞLA