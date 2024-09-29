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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Gariplikler Hakkında Açıklama

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaşanan gariplikleri TFF ile paylaşacaklarını ve önemli bir açıklama yapacaklarını duyurdu. 2-0'lık galibiyetle ilgili olarak, futbolcuları tebrik etti ve federasyona güvendiklerini belirtti.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Federasyonumuza güveniyoruz. Niyeti gayet iyi. Ancak olan gariplikleri onlarla paylaşacağız. Videoları onlara ileteceğiz. Bugün olanları herkes gördü zaten" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

" Türkiye'de şu anda olan garip şeyler var, aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceğiz"

Türkiye'de garip şeyler olduğunu ve 1-2 gün içerisinde açıklama yapacaklarını söyleyen Ilıcalı, "Antalya'da bugün beklenmedik bir sıcak hava vardı. Oturduğumuz yerden terliyorduk, böyle sıcak bir havada güzel bir takıma karşı galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Futbolcularımızı, teknik hocamızı tebrik ediyoruz. Takımımızın geleceği ile ilgili uzun bir yoldayız, bu galibiyetin faydalı olacağını düşünüyoruz. Türkiye'de şuanda olan garip şeyler var. Taraftarlarımız şunu çok iyi bilsinler, aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceğiz. Sıcağı sıcağına tam pozisyonları değerlendirmeden açıklama yapmak istemiyoruz. Bildiğimiz her şeyi bir araya getirip öyle konuşacağız. 1-2 gün içinde yapacağız" dedi.

"Gariplikleri TFF ile paylaşıp, videoları onlara ileteceğiz"

Federasyonu güvendiklerini ancak olan gariplikleri onlarla paylaşacaklarını ifade eden Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe olarak federasyonumuza güveniyoruz. Niyeti gayet iyi. Ancak olan gariplikleri onlarla paylaşıp, videoları onlara ileteceğiz. Bugün olanları herkes gördü zaten. Net penaltı pozisyonunun verilmemesi, vermeyi geçtik incelenmemesi. Bizim VAR'ların yaklaşık 5-15 saniye arasında yüz metre koşusu gibi yapılıp, başka VAR'ların maratona dönmesi, son derece uzun uzun incelenmeler olması garip. Ama öncelikle pozisyonları hep beraber inceleyelim. İki gün içerisinde önemli açıklamalar yapacağız. Bir mağlubiyet aldığımız zaman, bizi bozmaya çalışanlar hedeflerine ulaşamayacak" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Acun Ilıcalı Antalyaspor Fenerbahçe Türkiye antalya

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