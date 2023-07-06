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Fenerbahçe, Arda Güler'in transferi için Real Madrid ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Arda Güler'in transferi için Real Madrid ile görüşmelere başladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, milli futbolcu Arda Güler'in transferi için İspanya temsilcisi Real Madrid ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe, milli futbolcu Arda Güler'in transferi için İspanya temsilcisi Real Madrid ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Arda Güler'in, İspanya'nın Real Madrid kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Real Madrid Fenerbahçe Arda Güler İspanya Spor Haberler

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