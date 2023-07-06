Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, genç futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Transferden 20 milyon Euro gelir elde edilecek ve performansa bağlı olarak 10 milyon Euro bonus ödenecek. Ayrıca, başka bir kulübe transferi halinde Fenerbahçe %20 pay alacak.