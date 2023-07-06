Fenerbahçe, Arda Güler için veda mesajı yayımladı

- Fenerbahçe, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için veda mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulüp yaptığı açıklamada, genç oyuncuya teşekkür ederek bundan sonraki kariyerinde şans diledi.Fenerbahçe'sine kavuşan Arda Güler; 2021 yılında profesyonelliğe adım atmış, hayalini kurduğu Saracoğlu'nun çimlerine basma vakti gelmişti. Milyonları aynı duyguda buluşturan eşsiz bir hikaye başlıyordu… 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup ettiğimiz maçın 67. dakikasında oyuna giren genç yeteneğimiz, ilk Çubuklu sevincini milyonlarla birlikte yaşadı. O gün, henüz 16 yaşındayken pek çoğunun 'orkestra şefi' diye tanımladığı Arda, unutulmaz pasların, akıllara kazınacak gollerin kahramanı olmaya adayım diyordu. ve takvim yaprakları 13 Mart 2022'yi gösterdiğinde Alanya spor deplasmanında Çubuklumuz ile kaydettiği ilk gol belki de onun futbol hayatının en unutulmaz anı olarak kalacaktı. O günden sonra Çubuklumuzla kariyer basamaklarını hızlıca tırmanan Arda; parmak ısırtıcı ayak-topuk mahareti, saha içerisinde topu ayağına aldığı andaki özgüveni, sebatlı mücadelesi, meşin yuvarlağa olan bağlılığı sayesinde futbol ikliminin son yıllarda gördüğü çok yönlü, çok katmanlı oyuncuların başında gelmesinin de ötesinde yeşil sahalarda Fenerbahçe formasıyla gencecik bir yeteneğin doğuşunu tüm ülkemize izletti. Yükselen grafiği ve eşsiz potansiyeli ile A Milli Takım kapısını da aralayan genç yeteneğimiz, Çekya ile oynanan özel maçta ilk kez A Milli formayı giydi, Galler ile oynanan Avrupa Şampiyonası 2024 Grup Eleme maçında kaydettiği golle A Milli Takım tarihinde resmi maç golü atan en genç oyuncu olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. 'Şimdi Gerçekler Hayallerimizden de Güzel' sloganımızla Fenerbahçe'mize resmi imzayı attığı, sözlerini 'İyi ki Fenerbahçe' diye tamamlayarak milyonlara umut olduğu, her bir Fenerbahçelinin içini ısıttığı o gün, bizim için bambaşka bir mutluluk oldu. Bugün, bu güzel hikaye buruk bir gururla son buluyor ve senin için bir dünya devinde yeni bir hikaye başlıyor…Türkiye'nin en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe'nin Ardası, dünya devi Real Madrid'e merhaba diyor! Bu güzel ülkenin milli bir değeri, sporcu nesillerin, sporla yetişen geleceğin yegane yuvası olan Fenerbahçe ve milyonlarca taraftarı adına "her şey için teşekkürler Arda…" Başarıların, dün ve bugün olduğu gibi yarınlarda da hep gururumuz olacak. Yolun açık, şansın bol olsun!"

Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023