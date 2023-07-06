Fenerbahçe, Arda Güler'e Veda Ediyor

Fenerbahçe Kulübü, İspanya ekibi Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu Arda Güler'e teşekkür ederek, veda mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan "Yolun açık, şansın bol olsun Arda Güler" başlıklı açıklamada, "Bazılarımız için hayatımızın en unutulmaz anlarından biridir, bir futbolcudan fazlasını izlemek. 10'un bir kulüp ve bir camia için bir futbolcudan çok daha fazlası olduğunu görmek, yaşamak. İşte Arda bizim için onlardan biriydi." denildi.

Arda'nın altyapısından yetiştiği Gençlerbirliği'nden 2019'da "Çocukluk aşkım" dediği Fenerbahçe'ye transfer olduğu hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"2021 yılında profesyonelliğe adım atmış, hayalini kurduğu Saracoğlu'nun çimlerine basma vakti gelmişti. Milyonları aynı duyguda buluşturan eşsiz bir hikaye başlıyordu. 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki'yi 1-0 mağlup ettiğimiz maçın 67. dakikasında oyuna giren genç yeteneğimiz, ilk çubuklu sevincini milyonlarla birlikte yaşadı. O gün, henüz 16 yaşındayken pek çoğunun 'orkestra şefi' diye tanımladığı Arda, unutulmaz pasların, akıllara kazınacak gollerin kahramanı olmaya adayım diyordu."

Arda Güler'in 13 Mart 2022'de Alanya spor karşısında sarı-lacivertli formayla ilk golü attığı vurgulanarak, şu görüşlere yer verildi:

"O günden sonra çubuklumuzla kariyer basamaklarını hızlıca tırmanan Arda; parmak ısırtıcı ayak-topuk mahareti, saha içerisinde topu ayağına aldığı andaki öz güveni, sebatlı mücadelesi, meşin yuvarlağa olan bağlılığı sayesinde futbol ikliminin son yıllarda gördüğü çok yönlü, çok katmanlı oyuncuların başında gelmesinin de ötesinde yeşil sahalarda Fenerbahçe formasıyla gencecik bir yeteneğin doğuşunu tüm ülkemize izletti. Yükselen grafiği ve eşsiz potansiyeli ile A Milli Takım kapısını da aralayan genç yeteneğimiz, Çekya ile oynanan özel maçta ilk kez A milli formayı giydi. Galler ile oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında kaydettiği golle A Milli Takım tarihinde resmi maç golü atan en genç oyuncu olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı."

Veda açıklaması, şöyle tamamlandı:

"Şimdi Gerçekler Hayallerimizden de Güzel, sloganımızla Fenerbahçe'mize resmi imzayı attığı, sözlerini 'İyi ki Fenerbahçe' diye tamamlayarak milyonlara umut olduğu, her bir Fenerbahçeli'nin içini ısıttığı o gün, bizim için bambaşka bir mutluluk oldu. Bugün, bu güzel hikaye buruk bir gururla son buluyor ve senin için bir dünya devinde yeni bir hikaye başlıyor. Türkiye'nin en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe'nin Ardası, dünya devi Real Madrid'e 'Merhaba' diyor. Bu güzel ülkenin milli bir değeri, sporcu nesillerin, sporla yetişen geleceğin yegane yuvası olan Fenerbahçe ve milyonlarca taraftarı adına 'Her şey için teşekkürler Arda.' Başarıların, dün ve bugün olduğu gibi yarınlarda da hep gururumuz olacak. Yolun açık, şansın bol olsun."