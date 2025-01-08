Fenerbahçe Antrenmanlarına Devam Ediyor
Fenerbahçe, sabah saatlerinde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde antrenman gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma ile başlayarak pas çalışmaları ve taktiksel çalışmalarla sürdürüldü.
Fenerbahçe, çalışmalarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor