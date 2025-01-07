Fenerbahçe Antrenmanlarına Devam Ediyor
Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmana ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman pas çalışmalarıyla devam ederek dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.
Fenerbahçe, çalışmalarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertiler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor