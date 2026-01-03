Haberler

Fenerbahçe, Hollandalı futbolcu Anthony Musaba ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Samsunspor'dan transfer ettiği Anthony Musaba ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Samsunspor'da 22 maçta 6 gol kaydetti.

Fenerbahçe, Samsunspor'dan transfer ettiği Hollandalı futbolcu Anthony Musaba ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Musaba, sezon başında transfer olduğu Samsunspor ile tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta 6 gol kaydetti.

Anthony Musaba, 2019'da başladığı profesyonel kariyerinde NEC Nijmegen, Cercle Brugge, Heerenveen, Metz ve Sheffield Wednesday takımlarından forma giydi.

Hollanda 21 Yaş Altı Takımı'nda 3 kez forma giyen Musaba, sağlık kontrolünden de geçti.

