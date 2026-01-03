Fenerbahçe, Hollandalı futbolcu Anthony Musaba ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Samsunspor'dan transfer ettiği Hollandalı futbolcu Anthony Musaba ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Musaba, sezon başında transfer olduğu Samsunspor ile tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta 6 gol kaydetti.
Anthony Musaba, 2019'da başladığı profesyonel kariyerinde NEC Nijmegen, Cercle Brugge, Heerenveen, Metz ve Sheffield Wednesday takımlarından forma giydi.
Hollanda 21 Yaş Altı Takımı'nda 3 kez forma giyen Musaba, sağlık kontrolünden de geçti.