Fenerbahçe, Hollandalı futbolcu Anthony Musaba ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Samsunspor'dan transfer ettiği Hollandalı futbolcu Anthony Musaba ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Musaba, sezon başında transfer olduğu Samsunspor ile tüm kulvarlarda çıktığı 22 maçta 6 gol kaydetti.

Anthony Musaba, 2019'da başladığı profesyonel kariyerinde NEC Nijmegen, Cercle Brugge, Heerenveen, Metz ve Sheffield Wednesday takımlarından forma giydi.

Hollanda 21 Yaş Altı Takımı'nda 3 kez forma giyen Musaba, sağlık kontrolünden de geçti.