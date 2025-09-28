Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki maçta konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşmada ilk defa istedikleri şekilde oyunu kontrol ettiklerini belirtti.

Domenico Tedesco, müsabakanın ardından Chobani Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren İtalyan çalıştırıcı, "Son maçlarda uzun toplarda sıkıntı yaşadık. Kaybettiğiniz maçlarda her şey kötü değildir. İyi maçlarda da her şey iyi değildir. Bu gece birçok şey iyiydi. İlk yarının sonunda uzun toplar, bize tehlikeli durumlar yaşattı. Genel olarak oyunu iyi kontrol ettik. İlk defa istediğim şekilde oyunu kontrol ettik. Bu durum bana eskiden çalıştığım takımları hatırlattı. 1-0'dan sonra da çok pozisyona girdik. Bu oyunu 1-0 gerideyken de oynamamız gerekiyor. Çünkü bazen geriye de düşebilirsiniz. Zamana ihtiyacımız var. Ayrıca İsmail Yüksek de iyi oynadı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe teknik direktörlüğü için basında başka isimlerin konuşulmasına değinen Tedesco, şunları söyledi:

"Haberler beni rahatsız etmiyor. Böyle büyük kulüplerde çalıştığınız zaman negatif şeylerle de uğraşmalısınız. Ben de bu mesleğe dün başlamadım. Bu tarz durumları yaşadım. Belçika'da ve Rusya'da farklı yöneticilerle çalıştım. Futbolda böyle şeyler olabilir. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile konuştuğum şeyler özel. Ailede konuşulan ailede kalır. Yine de konuşulanlarla ilgili ilk izlenimlerim iyi. Başkan, yardımcı olabileceği konularda bize yardımcı olmak istiyor. İnsan olarak gelişmek için bu tarz destekleri hissetmeniz lazım. Bu yüzden iyi hislerim var."

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan genç teknik adam, "Birlikte olmak çok önemli. Futbolu yalnız oynayamazsınız. Tenisi tek başınıza oynarsınız ama futbolu oynayamazsınız. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Takım, bugün penaltıda bunu gösterdi. Bu yüzden takıma minnettarım. Başkan, takıma da aynı şeyi söylemişti." diye konuştu.

"Erken golü bulmak önemli"

Takımın bugünkü hücum performansını değerlendiren Tedesco, "Karşı takımın ceza sahasında 29 kez topla buluştuk. Bu çok iyi sayı ama daha fazla gol atmalıyız. İlk yarıda daha kolay gol bulabilirdik. Erken de golü bulabilirdik. Erken golü bulmak önemli. Maç ne kadar 0-0 devam ederse işimiz o kadar zorlaşır. Çalışmamız gereken çok şey var. Üçüncü bölgede daha iyi oynayabiliriz. Ceza sahasında daha sakin olmalıyız. Ortaları erken açmamalıyız. Üçüncü bölgede biraz daha sakin olmamız gereken çok fazla pozisyon vardı." şeklinde konuştu.

En-Nesyri'nin ileride topla buluşamamasına değinen Tedesco, "Birçok durumda ortalar, sonrasında kontratak olarak dönüyor. Ortalar böyle bir sıkıntı da yaratıyor. Sadece ceza sahasındaki futbolcu sayısı değil, dışındaki oyuncu sayısı da önemli. Bu tarz top kayıpları, kontratakla sonuçlanabilir. Biraz acele ettiğimizi düşünüyorum. Bazen orta yapmamamız gereken durumlarda orta yapıyoruz. Video analizlerde bunu görüyoruz. Bu bizim için bir sonraki adım. Birçok açıdan takım iyiydi. Sahadaki pozisyonumuz, oyunu kontrol etmemiz, rakibi geriye itmemiz ve gol yemememiz iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan teknik adam, orta sahada çok fazla rotasyon yapmasının sebebini şöyle açıkladı:

"İlk olarak orta sahalarda performanslardan memnun değilim. Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağımız Nice takımı makine gibi. Bu yüzden kondisyona, tazeliğe ve güce ihtiyacımız var. Bazı oyuncuların hazırlık yapma imkanı olmadı. Bugüne kadar referans maçı gösteremedik. Dinamo Zagreb maçında iyi değildik. Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarını 11'e 10 oynadık. Bugün ilk defa bir referans maçı oynadık."