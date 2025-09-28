Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Antalyaspor'u 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda Talisca'nın penaltıdan ve Szymanski'nin attığı gollerle galip geldi.
(ANKARA) – Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Hesap.com Antalyaspor'u ağırladı. İlk 45 dakikası golsüz tamamlanan mücadelede, sarı-lacivertliler ikinci yarıda galibiyete ulaştı.
Fenerbahçeye'de 3 puanı getiren golleri 65 dakikada penaltıdan Talisca ve 90+2'de Szymanski kaydetti.
Kaynak: ANKA / Spor