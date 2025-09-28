Haberler

Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Antalyaspor'u 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. İlk yarıda gol sesi çıkmazken, ikinci yarıda Talisca'nın penaltıdan ve Szymanski'nin attığı gollerle galip geldi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Hesap.com Antalyaspor'u ağırladı. İlk 45 dakikası golsüz tamamlanan mücadelede, sarı-lacivertliler ikinci yarıda galibiyete ulaştı.

Fenerbahçeye'de 3 puanı getiren golleri 65 dakikada penaltıdan Talisca ve 90+2'de Szymanski kaydetti.

