Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Stat: Chobani

Hakemler: Ali Yılmaz, Hakan Yemişken, Samet Çiçek

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek (Dk. 87 Fred), Asensio, Nene (Dk. 90+1 Oğuz Aydın), Talisca (Dk. 87 Szymanski), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 77 İrfan Can Kahveci), En-Nesyri (Dk. 77 Cenk Tosun)

Hesap.com Antalyaspor : Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 80 Samet Karakoç), Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen (Dk. 67 Ceesay), Hasan Yakub İlçin (Dk. 67 Boli), Abdülkadir Ömür (Dk. 26 Ballet), Safuri, Storm (Dk. 80 Doğukan Sinik), Van de Streek

Goller: Dk. 65 Talisca (Penaltıdan), Dk. 90+2 Szymanski ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 23 Soner Dikmen, Dk. 41 Safuri, Dk. 56 Ballet, Dk. 63 Paal, Dk. 63 Bünyamin Balcı (Hesap.com Antalyaspor ), Dk. 52 Oosterwolde, Dk. 78 Asensio, Dk. 90+1 Ederson, Dk. 90+5 Skriniar ( Fenerbahçe )

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

48. dakikada Antalyaspor savunmasının yaptığı pas hatasında topu kapan Nene'nin ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Julian, sağına yatarak topu kurtardı. En-Nesyri'nin altıpas içinde dönen topa yaptığı vuruşta Julian, ayağı ile yaptığı kurtarışla yine gole izin vermedi.

65. dakikada Fenerbahçe, penaltıdan bulduğu golle öne geçti. Hakem Ali Yılmaz, ceza sahası içinde Paal'ın Nene'nin kafasına müdahalede bulunduğunu belirterek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Talisca, kaleci ve topu farklı köşelere göndererek ağları sarstı: 1-0.

85. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Nene, meşin yuvarlağı Asensio'ya aktardı. İspanyol oyuncunun ayak içiyle ceza yayında bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, direk dibinden auta çıktı.

90+2. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Brown'un sol kanattan açtığı ortada kaleci Julian, topu elinden kaçırdı. Arka direkte bulunan Szymanski, seken topta yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 2-0.

Sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 2-0 kazandı.