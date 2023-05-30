Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendjik açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti iyi ve kaliteli bir oyunla elde ettiklerini belirten Jorge Jesus, "Hedefimiz kazanmaktı ve rakibimizin alacağı sonucu bekleyecektik. Sezon genelinde iyi bir performans sergiledik, iyi bir puan ortalaması yakaladık ama maalesef rakibimiz bizden daha iyiydi. Şimdi kupa finaline hazırlanacağız, çünkü bunu kazanmak istiyoruz. Hedefimiz son haftaya kadar şampiyonluk yarışı içinde olmaktı. Hedefimiz 2 kupayı da kazanmaktı ama olmadı. Şimdi Türkiye Kupası'nı alabilirsek buna kötünün iyisi diyebilirim. İyi olması için 2 kupayı da almamız gerekirdi" dedi.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendjik ise "Çok ilginç bir maç oldu. Fenerbahçe şampiyon olmak biz ise ligde kalmak için sahaya çıktık. Yenildik ama ligde kaldık. Fenerbahçe yendi ama şampiyon olamadı. İlk pozisyon talihsiz şekilde gol odu. Bu birçok kez başımıza geldi. Erken goller yedik. Maça geç ortak olduk. Fırsatlar yakaladık. Her şeyimizi verdik. Verebileceğimizin en iyisini gösterdik. Beraberlik golü olmadı ve son dakikada ikiyi yedik ve kaybettik. Her zaman planladığınız şeyleri sahaya yansıtamıyorsunuz. Sezon planlaması böyle değildi. Zorlu sezonu geride bıraktık. Taraftarların takımın verdiği savaştan gurur duymaları gerektiğini düşünüyorum. 3 büyükler gibi bütçe ve imkanlarımız yok. Onlarla yarışmak için fazlasına ihtiyacımız vardı. Ligde kaldık bundan dolayı mutluyuz" değerlendirmesinde bulundu.