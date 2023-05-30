Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçta atılan goller ve dakikaları ile birlikte maçın detayları haberimizde.