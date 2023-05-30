Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti
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Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Valencia'nın sakatlanarak oyundan çıktığı maçta Fenerbahçe, üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.
STAT: ÜlkerHAKEMLER: Zorbay Küçük, İbrahim Bozbey, Furkan Ürün FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat - Ferdi Kadıoğlu, Samet, Szalai, Peres, Arao (Dk. 90 İsmail Yüksek), Zajc, Arda (Dk. 87 Rossi), İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Emre Mor), Batshuayi (Dk. 68 Pedro), Valencia (Dk. 68 King)FRAPORT TAV ANTALYASOR: Leite - Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Fernando, Erdal Rakip (Dk. 54 Shoya Nakajima), Doğukan Sinik (Dk. 54 Houssam Ghacha), Fredy (Dk. 84 Bertuğ Yıldırım), Larsson (Dk. 66 Ndao), WrightGOLLER: Dk. 2 Valencia, Dk. 90+5 Zajc ( Fenerbahçe )SARI KARTLAR: İrfan Can Kahveci ( Fenerbahçe ), Erdal Rakip, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı ( Antalyaspor )Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. 2'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta alanda rakiplerinden sıyrılan Arda'nın pasında topla buluşan Valencia savunma arkasına sarkarak meşin yuvarlağa sahip oldu. Bu oyuncunun kaleci Leite ile karşı karşıya vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.18'inci dakikada soldan savunma arkasına sarkan Fredy, kalesini terk eden İrfan Can'ı çalımlayarak ceza sahası içine girdi. Angolalı oyuncunun vuruşunda Samet'in ayak koyduğu meşin yuvarlak dışarı gitti.31'inci dakikada Arda Güler'in pasında topla buluşan İrfan Can, ceza sahasına girerek arka direkte bulunan Batshuayi'ye ortaladı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Leite gole izin vermedi.Aynı dakikada Arda'nın ortasında ön direğe hareketlenen Arao, kafayı vurdu. Kaleci Leite'nin oyun alanına çeldiği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.42'nci dakikada İrfan Can Kahveci'nin uzak mesafeden sert vuruşunda kaleci Leite meşin yuvarlağı kornere çeldi.57'nci dakikada rakip sahada topla buluşan Zajc'ın ceza yayı üzerinden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.70'inci dakikada Arda'nın pasında ceza sahasına giren Zajc'ın vuruşunda kaleci Leite'nin bacağına çarpan top kornere gitti.82'nci dakikada Nakajima'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ghacha ceza sahasına girdi. Ghacha'nın ceza sahasına girdikten sonra sağ ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.90+5'inci dakikada Ferdi'nin sağ kanattan pasında Zajc ceza sahasının dışında topla buluştu. Zajc'ın vuruşunda top Leite'nin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-0.Mücadele Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. VALENCIA DEVAM EDEMEDİFenerbahçe'de sakatlık yaşayan Enner Valencia, Antalyaspor maçına devam edemedi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Valencia, mücadelenin 2'nci dakikasında fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın 62'nci dakikasında sakatlık geçiren Valencia'nın tedavisi saha içinde yapıldı. Mücadeleye devam edemeyen Ekvadorlu futbolcu, 68'inci dakikada yerini King'e bıraktı. YÖNETİM İSTİFA SESLERİFenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti. Statta yer alan sarı-lacivertli taraftarlar, yönetimi istifaya davet ederken, "Söylesene başkan ne oldu sözlerin koskoca Feneri ne hale getirdin" şeklinde tezahüratlarda bulundular.SARI LACİVERTLİLERDE 7 EKSİKFenerbahçe, Antalyaspor maçına 7 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln, Altay Bayındır, Serdar Dursun, Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Gustavo, Alioski forma giyemedi.KUNTZ MÜCADELEYİ TAKİP ETTİA Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanan maçı takip etti. Ülker Stadyumu'na gelen Kuntz, karşılaşmayı tribünden izledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor