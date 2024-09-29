Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 İle Geçti
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, 7. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Golleri Dusan Tadiç ve Thalisson Kelven kaydetti.
(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Antalyaspor ve Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi. Cihan Aydın'ın yönettiği mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı. Sarı laciverlilere 3 puanı getiren golleri Dusan Tadiç ve Thalisson Kelven (KK) kaydetti.