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Fenerbahçe-Antalyaspor Maçının VAR Hakemi Almanya'dan

Fenerbahçe-Antalyaspor Maçının VAR Hakemi Almanya'dan
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Almanya Futbol Federasyonu'ndan Markus Schmidt oldu. Mücadele bu akşam saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe- Antalyaspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Almanya Futbol Federasyonu'ndan Markus Schmidt oldu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor, bu akşam saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelenin VAR hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Markus Schmidt oldu. Söz konusu müsabakayı ise Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Bilal Gölen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ali Yılmaz olacak. Zorlu müsabakanda VAR koltuğunda Alman Markus Schmidt oturacak. AVAR'da ise Erkan Engin görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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