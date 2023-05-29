Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.