Fenerbahçe Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 5'inci haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapıldı. Antrenman çift kale maçlarla tamamlandı.

Süper Lig'in 5'inci haftasında 17 Eylül Pazar günü sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, çift kale maçlarla devam etti. İdman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.