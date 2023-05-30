Fenerbahçe, Antalyaspor maçında 7 eksikle sahaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Ziraat Türkiye Kupası'nda Demir Grup Sivasspor'a karşı kazanan ilk 11'de değişikliğe gitmedi.

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kalede İrfan Can Eğribayat'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsünde Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Luan Peres yer aldı. Orta ikilide Willian Arao ile Miha Zajc oynarken, kanatlarda İrfan Can Kahveci ve Arda Güler görev yaptı. Jesus, gol yollarında ise yine Enner Valencia ile Michy Batshuayi'ye güvendi.

Fenerbahçe'de Osman Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Diego Rossi, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, Joshua King ve Joao Pedro ise yedek soyundu.

7 eksik

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçında 7 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra uzun süreli sakatlık nedeniyle hazır olmayan Altay Bayındır kadroda yer almadı.

Serdar Dursun, Nazım Sangare, Gustavo Henrique ve Ezgjan Alioski ise teknik heyet kararıyla kadroya dahil edilmedi.

Taraftar fazla ilgi göstermedi

Fenerbahçeli taraftarlar, Antalyaspor karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi.

Maçtan saatler önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesi oyunculara tezahüratlarla destekte bulundu.

Futbolcuları tek tek tribünlere çağıran Fenerbahçelilerin, yer yer boşluklar bıraktığı gözlemlendi.