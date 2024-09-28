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Fenerbahçe Antalyaspor Maçı için Kamp Kadrosunu Açıkladı

Fenerbahçe Antalyaspor Maçı için Kamp Kadrosunu Açıkladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın oynayacağı Antalyaspor maçı için 23 kişilik kamp kadrosunu duyurdu. Sakatlıkları nedeniyle bazı oyuncular kadroda yer almadı.

Fenerbahçe, yarın oynayacağı Antalyaspor maçı için kamp kadrosunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabında bu maçın kamp kadrosu duyuruldu. Bright Osayi-Samuel ile İrfan Can Eğribayat sakatlığından dolayı Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent ise teknik heyet kararıyla kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe kafilesi, bugün havayoluyla Antalya'ya gidecek.

Sarı-lacivertlilerin 23 kişilik kamp kadrosu şöyle:

"Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Ömer Camcı, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Antalyaspor Fenerbahçe Antalya Futbol Finans Spor

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